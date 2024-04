Evento de Soweto é adiado após anúncio de separação de Belo e Gracyanne Barbosa

Uma coletiva de imprensa do grupo de pagode Soweto. que aconteceria na quinta-feira (18/4), foi adiada depois do anúncio de separação de Gracyanne Barbosa e Belo, um dos integrantes do grupo. O casal esteve junto por 16 anos. Os cantores, que marcaram hits de pagode nos anos 90, como "Farol das Estrelas" e "Dedê", também anunciaram o cancelamento de uma festa que comemorava os 50 anos de Belo e três décadas de carreira do grupo.

O grupo ainda deve entrar em turnê para celebração dos 30 anos em mais de 30 cidades do Brasil e no exterior. O reencontro marca o retorno de Belo após 23 anos separados. Em nota, a assessoria do grupo informou que os shows marcados para esta sexta-feira (19/4) e sábado (20/4), em São Paulo, devem acontecer normalmente.

"A coletiva de imprensa que aconteceria hoje (18/4) está cancelada. O credenciamento para o show de sexta e sábado está aberto. Não teremos entrevistas com nenhum dos artistas nos dias de show", informou a equipe.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)