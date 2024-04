Após caso de Gracyanne, bar vai dar chopp de graça para quem provar que foi 'corno'

Depois do caso de traição envolvendo o casal de Gracyanne Barbosa e Belo, campanhas de marketing tomaram conta da internet. Uma delas é de um bar, que resolveu distribuir cerveja de graça para quem dizer e provar que já foi "corno". A cada situação contada o cliente leva uma caneca. O estabelecimento é o Bar da Orla, localizado na av. Otacílio Negrão, de Lima, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A promoção foi divulgada na noite da última quinta-feira (18), no perfil oficial do Instagram.

Veja a postagem:

Muitos clientes já estão com todas as provas para aproveitarem a promoção. "Nossa, eu fotos, eu tenho vídeos, eu tenho áudios. Vou beber grátis", diz o João Gustavo, no Instagram.

A promoção é válida para esta sexta-feira (19/4) e a terça-feira (23/4). As regras não são tão claras e o bar informa que é preciso comprovar que foi traído, mas não detalha quais seriam as provas certas para conseguir usufruir da promoção.

"Uai menino, então eu vou ganhar chopp demais kkkkkkkk eu tenho prints hein", falou a Glaúcia Ferreira, nos comentários do post no Instagram.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)