VÍDEO: Gracyanne revela ainda ter sentimento por Belo: 'Eu o amo muito'

Bastante abadala, Gracyanne Barbosa falou sobre o amor por Belo e a possibilidade de uma reconciliação com o cantor. Notícias de traição e o fim da relação de 16 anos do casal, ganharam holofotes nesta quinta-feira (18).

Em entrevista ao portal Leo Dias, a musa fitness estava saindo de um local e entrando em um carro, quando foi abordada. Gracy falou sobre um possibilidade de retormada do seu casamento: "Onde existe amor, existe chance (reconciliação), mas a gente precisa de um tempinho agora".

Mesmo que as notícias sejam de que o casal já estaria separado há 8 meses, e que inclusive Gracyanne teria traído Belo com o personal, a musa disse ter sentimentos pelo ex. "Eu o amo muito", revela.

Além disso, ela contou que o canor está deixando a casa deles. "Ele está se mudando agora", finaliza.