Após affair com Gracyanne, personal faz ensaio de foto de sunga e primeira 'publi'; imagens

O personal trainer Gilson de Oliveira, pivô do fim do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa, está aproveitando o engajamento de seu perfil. Neste domingo (28), ele protagonizou um ensaio de fotos de sunga.

Além disso, Gilson também já fez sua primeira publicidade através das fotos.

Atualmente, ele conta com mais de 125 mil seguidores só no Instagram. Gilson tinha um pouco mais de 3 mil seguidores quando foi revelado seu romance com Gracyanne.

Após destaque na mídia, o personal conversou com o ator Raul Gazolla no canal do YouTube do advogado Joabs Sobrinho, que está cuidando da defesa do personal no processo contra Belo, nesta terça-feira (23). O jurista afirmou que a notícia da traição foi plantada para promover a turnê comemorativo que o pagodeiro está fazendo com o grupo Soweto.

O advogado, que é porta-voz de Gilson, também contou que ele e Gracyanne ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, quando ambos estavam solteiros, e que todos da academia onde o romance começou sabiam, inclusive Belo.

"Ela (Gracyanne) sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava com uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", disseJoabs Sobrinho.