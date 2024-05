Gracyanne teria agredido Belo com socos após ter divórcio negado, diz programa televisivo

Gracyanne Barbosa está sendo acusada agredir fisicamente o ex-marido Belo com socos no rosto, após ter o pedido de divórcio negado pelo cantor. A informação foi divulgada pelo programa Fofocalizando na tarde desta segunda-feira (13/05). O ex-casal anunciou o fim do casamento de 16 anos no mês de abril. Na época, a musa fitness revelou ter tido um affair com o personal Gilson de Oliveira. O novo romance de Gracyanne ocorreu quando ela já estava separada, mas vivendo sob o mesmo teto do cantor.

Segundo o programa televisivo, as agressões ocorreram após Belo colocar a ex-mulher contra a parede, tentando fazê-la não dar um fim na relação dos dois. Ele chegou a desejar que Gracyanne ficasse doente, para que ela precisasse depender dele, e, assim, continuar casada.

VEJA MAIS

Chateada, a influencer teria partido para cima dele, desferindo golpes. Fontes informaram ao programa que Belo precisou usar maquiagem para esconder os ferimentos e conseguir realizar seus shows.

O artista também seria bastante possessivo em relação à ex-mulher, o que fez com que ela pedisse a separação por diversas vezes. Gracyanne e nem Belo se pronunciaram sobre o assunto.