Soweto em Belém: veja quando e onde comprar ingressos para a tour comemorativa

O reencontro com do público de Belém com o grupo Soweto já tem dia para ocorrer. No próximo dia 15 de setembro, os pagodeiros chegam à capital paraense para comemorar os 30 anos de existência. Com o selo da Bis Entretenimento, o anuncio da vinda dos pagodeiros causou um grande alvoroço nas redes sociais.

A novidade agora é sobre o início das vendas. Nesta segunda-feira (13), ocorre as entradas para o show vão começar a ser vendidas a partir das 12h, de forma online na bilheteriadigital ou presencialmente sem taxa nos Classificados de O Liberal no Boulevard e com taxa, nas Lojas Chillibeans do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

Ícones dos anos 90, o grupo de pagode retornar com a formação original para uma turnê. Com a presença de Belo, primeiro vocalista do grupo, ele se une ao atual, Binho Euphoria, além de Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira, para levar a turnê “Sow3t0”, por 30 cidades do país.

Um repertório recheado de sucessos, os clássicos do pagode romântico, que estouraram em todo o Brasil, estão dentro do stelist, como “Não Foi à Toa”, “Mundo de Oz”, “Búzios e Tarô”, “Tempo de aprender”, “Derê” e “Farol das Estrelas”.

O primeiro show da tour ocorreu em São Paulo, no último mês, e deixou o público eufórico com a liberação da agenda. Que ocorreu só essa semana.

Na apresentação, transmitida pelo Multishow e Globoplay, o Soweto fez algumas homenagens para outros grupos de pagode, como o Só pra Contrariar, onde Belo interpretou a canção “Essa tal liberdade”.