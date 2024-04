Belo muda última frase do refrão de música 'Chuva de verão': 'Fiquei solteiro'

Na madrugada deste domingo (28), Belo e o grupo Soweto fizeram mais um show em Recife, Pernambuco. Antes de iniciar o espetáculo, o pagodeiro recebeu em seu camarim alguns fãs de várias partes do Brasil. Eles prepararam uma festa surpresa para o cantor em comemoração aos seus 50 anos de idade, completados no último dia 22.

Belo ficou muito feliz com a surpresa de seus seguidores e se emocionou com a lembrança.

No palco, a apresentação dos pagodeiros durou mais de 3 horas e o público cantou em coro. Sorridente, o cantor disparou: "A troca de energia nesse momento está sendo muito importante para mim. Muito obrigado".

Durante a canção Chuva de verão, o pagodeiro mudou a última frase do refrão para "Fiquei solteiro".

Belo se separou recentemente de Gracyanne Barbosa, com quem foi casado por 15 anos, e o assunto está há dias na mídia. A notícia da separação foi dada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmada a Quem pela assessoria de comunicação do ex-casal.

Segundo Pasin, Belo e Gracyanne já estariam separados há 8 meses.