Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

Abílio Dantas e Amanda Martins

A cantora Liniker anunciou, na manhã desta quarta-feira (17), durante coletiva de imprensa, que fará a turnê de despedida do álbum Caju”, lançado em 2024. Entre as cidades confirmadas está a capital paraense, que receberá a apresentação no dia 19 de setembro de 2026, no Espaço Naútico.

Intitulada “Bye Bye Caju”, a nova série de shows marca o encerramento do ciclo do disco, que acumula mais de 380 milhões de reproduções nas plataformas de streaming. A turnê é realizada pelas produtoras 30e e Breu Entertainment e passará por mais três capitais brasileiras. A estreia ocorrerá em 11 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, seguida por apresentações no Rio de Janeiro, Belém e Salvador. Confira as datas:

  • 11 de julho de 2026 – Allianz Parque, São Paulo;
  • 22 de agosto de 2026 – Farmasi Arena, Rio de Janeiro;
  • 19 de setembro de 2026 – Espaço Naútico, Belém;
  • 7 de novembro de 2026 – Arena Fonte Nova, Salvador.

As vendas de ingressos serão feitas pelo site da Eventim. A pré-venda para clientes Itaú começa na quinta-feira (18), enquanto a venda geral terá início no dia 22 de dezembro, ao meio-dia.

Durante a coletiva, Liniker falou sobre o momento vivido com o álbum e o encerramento da turnê. “Caju fala de uma trajetória de uma personagem em 24 horas. Agora, indo para um ano de lançamento, ele trouxe tudo o que eu estava buscando de maturidade”, afirmou a artista.

Segundo a cantora, a turnê contará com novidades na concepção técnica e estrutural. “Tem a concepção do som, do investimento sonoro, para as pessoas saírem de lá transformadas pela experiência”, declarou.

.
