Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

Amanda Martins

O pós-Círio foi de pura celebração para os artistas que estiveram em Belém no último fim de semana para acompanhar a procissão do Círio de Nazaré. A cantora Liniker compartilhou em seus Stories do Instagram, no domingo (12), um vídeo curtindo um show de “passadão” no Palácio dos Bares, casa de shows localizada no bairro da Cidade Velha, na capital paraense.

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos, Liniker e Karol Conká se encontram em Belém
As artistas estão na capital paraense para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

image Cantora Liniker é vista no cortejo do Auto do Círio 2025 em Belém
A artista publicou uma selfie mais cedo em suas redes sociais indo para a manifestação cultural

image VÍDEO: Liniker chora ao contar à mãe sobre indicações ao Grammy Latino: 'Sou feliz e grata'
Cantora brasileira é destaque na premiação de 2025 com o álbum “Caju” e compartilha vídeo comovente de ligação com a mãe, Ângela Barros.

Nas imagens, Liniker aparece dançando colada a uma pessoa, mostrando todo o seu gingado e descontração na pista. O registro rapidamente chamou atenção nas redes sociais entre os fãs que acompanharam a vinda da artista ao Pará.

Quem também marcou presença na festa foi a cantora e atriz Linn da Quebrada, que acompanhou Liniker durante o evento com também outros artistas da terra. As duas estiveram em Belém como convidadas do projeto “Psica de Nazaré”, que chegou à sua segunda edição neste Círio, e também participaram da “Laje da Naza”, organizada pela cantora Gaby Amarantos, que reuniu diversos nomes da música e das artes para celebrar a festividade religiosa e cultural mais importante do estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liniker em Belém

cultura

celebridades

Círio 2025

Círio

Palácio dos Bares

bairro da cidade velha
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CURTIÇÃO 💃

Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

FAMOSOS

Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A cantora viveu dias de imersão na fé e na cultura paraense durante o final de semana

13.10.25 18h52

CINEMA

COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

'Amazônia: Memórias para o Futuro' traz para Belém cineastas e lideranças, atualizando debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

13.10.25 15h40

CULTURA

32º FIDA reúne apresentações de dança e oficinas, em Belém, no mês de outubro; confira a programação

Festival Internacional de Dança da Amazônia ocorre entre 15 e 19 de outubro com atrações nacionais e internacionais e atividades abertas ao público

13.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

TELEVISÃO

Patrícia Poeta destaca cultura do Pará em ‘Encontro’ especial de Belém; veja imagens

O "Encontro com Patrícia Poeta" foi exibido nesta segunda-feira (13) em edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém,

13.10.25 11h07

PROGRAMA

Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

A apresentadora ouviu o relato durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

13.10.25 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda