Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

O pós-Círio foi de pura celebração para os artistas que estiveram em Belém no último fim de semana para acompanhar a procissão do Círio de Nazaré. A cantora Liniker compartilhou em seus Stories do Instagram, no domingo (12), um vídeo curtindo um show de “passadão” no Palácio dos Bares, casa de shows localizada no bairro da Cidade Velha, na capital paraense.

Nas imagens, Liniker aparece dançando colada a uma pessoa, mostrando todo o seu gingado e descontração na pista. O registro rapidamente chamou atenção nas redes sociais entre os fãs que acompanharam a vinda da artista ao Pará.

Quem também marcou presença na festa foi a cantora e atriz Linn da Quebrada, que acompanhou Liniker durante o evento com também outros artistas da terra. As duas estiveram em Belém como convidadas do projeto “Psica de Nazaré”, que chegou à sua segunda edição neste Círio, e também participaram da “Laje da Naza”, organizada pela cantora Gaby Amarantos, que reuniu diversos nomes da música e das artes para celebrar a festividade religiosa e cultural mais importante do estado.