Cantora Liniker é vista no cortejo do Auto do Círio 2025 em Belém

A cantora, compositora e atriz Liniker está em Belém e foi registrada por uma fã durante o cortejo do Auto do Círio, na noite desta sexta-feira (10). O evento percorreu as ruas do bairro da Cidade Velha, reunindo artistas e admiradores da cultura popular em sua 32ª edição. Ela veio a convite da cantora Gaby Amarantos, o qual foi a embaixadora do Auto 2025. "Círio no ar e elas tão prontas pra viver a melhor época do ano em Belém", escreveu a artista em um post na web.

Nas redes sociais, Liniker se manteve discreta sobre a sua vinda à capital paraense durante o período do Círio de Nazaré. Mais cedo, ela publicou apenas uma selfie em um carro de aplicativo, enquanto deveria estar indo para a concentração do cortejo prestigiar a manifestação cultural.

O Auto do Círio é um cortejo artístico-religioso realizado pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA). Com apresentações que combinam teatro, dança, música e performances visuais, o cortejo homenageia Nossa Senhora de Nazaré e celebra a diversidade cultural da região.

Neste ano, o evento trouxe o tema “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos Povos da Amazônia” e incluiu cerca de 350 artistas distribuídos em quatro estações cênicas. O percurso passou por pontos históricos como a Catedral da Sé, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) e o Palácio Lauro Sodré.

Entre as atrações estão grupos de dança, coros, escolas de samba e artistas independentes, culminando na apresentação da embaixadora do Auto, Gaby Amarantos, e do DJ Dinho na chamada ‘Apoteose’.