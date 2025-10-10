Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Cantora Liniker é vista no cortejo do Auto do Círio 2025 em Belém

A artista publicou uma selfie mais cedo em suas redes sociais indo para a manifestação cultural

O Liberal
fonte

A cantora Liniker (Reprodução/ Instagram)

A cantora, compositora e atriz Liniker está em Belém e foi registrada por uma fã durante o cortejo do Auto do Círio, na noite desta sexta-feira (10). O evento percorreu as ruas do bairro da Cidade Velha, reunindo artistas e admiradores da cultura popular em sua 32ª edição. Ela veio a convite da cantora Gaby Amarantos, o qual foi a embaixadora do Auto 2025. "Círio no ar e elas tão prontas pra viver a melhor época do ano em Belém", escreveu a artista em um post na web.

VEJA MAIS

image Chuva marca o início do Auto do Círio 2025, mas não diminui a celebração da fé e da arte, em Belém
O evento terá shows de Gaby Amarantos e DJ Dinho, encerrando o cortejo em frente ao Palácio Lauro Sodré

image VÍDEO: Liniker chora ao contar à mãe sobre indicações ao Grammy Latino: 'Sou feliz e grata'
Cantora brasileira é destaque na premiação de 2025 com o álbum “Caju” e compartilha vídeo comovente de ligação com a mãe, Ângela Barros.

image Confira a lista de artistas brasileiros indicados ao Grammy Latino 2025
A cerimônia da premiação será realizada no dia 13 de novembro, em Las Vegas

Nas redes sociais, Liniker se manteve discreta sobre a sua vinda à capital paraense durante o período do Círio de Nazaré. Mais cedo, ela publicou apenas uma selfie em um carro de aplicativo, enquanto deveria estar indo para a concentração do cortejo prestigiar a manifestação cultural.

O Auto do Círio é um cortejo artístico-religioso realizado pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA). Com apresentações que combinam teatro, dança, música e performances visuais, o cortejo homenageia Nossa Senhora de Nazaré e celebra a diversidade cultural da região.

Neste ano, o evento trouxe o tema “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos Povos da Amazônia” e incluiu cerca de 350 artistas distribuídos em quatro estações cênicas. O percurso passou por pontos históricos como a Catedral da Sé, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) e o Palácio Lauro Sodré. 

Entre as atrações estão grupos de dança, coros, escolas de samba e artistas independentes, culminando na apresentação da embaixadora do Auto, Gaby Amarantos, e do DJ Dinho na chamada ‘Apoteose’.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liniker em Belém

cultura

celebridades

auto do círio 2025
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

CULTURA PULSA NAS RUAS

Chuva marca o início do Auto do Círio 2025, mas não diminui a celebração da fé e da arte, em Belém

O evento terá shows de Gaby Amarantos e DJ Dinho, encerrando o cortejo em frente ao Palácio Lauro Sodré

10.10.25 20h53

CULTURA

Ex-BBB Alane Dias participa do Círio de Nazaré ao lado do namorado Francisco Gil

Este ano, Alane acompanhará a festa na Varanda de Nazaré, espaço tradicional de recepção durante o Círio, e estará ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil

10.10.25 20h10

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEVE BRIGA?

Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão religiosa nas redes após jogador do Real Madrid confirmar término e pedir perdão “de coração aberto”

09.10.25 18h04

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CULTURA

Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Evento começará às 18h na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e percorrerá vias do centro histórico da capital paraense com performance de 350 artistas diante do público

10.10.25 8h00

ARTISTA

Zeca Camargo visita Combu durante o Círio de Nazaré

O apresentador está em Belém e celebra 10 anos da primeira participação na Festa da Rainha da Amazônia

10.10.25 10h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda