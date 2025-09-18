VÍDEO: Liniker chora ao contar à mãe sobre indicações ao Grammy Latino: 'Sou feliz e grata'

A cantora Liniker não conteve a emoção ao descobrir que recebeu sete indicações ao Grammy Latino 2025, uma das maiores premiações da música na América Latina. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (18/9), a artista aparece em lágrimas durante uma ligação com a mãe, Ângela Barros, logo após a divulgação oficial da lista de indicados.

O momento comovente registrou o apoio da mãe, que se emocionou com a conquista da filha. “Você lembra o que a mãe te falou? Que você ia trazer? Vou colocar em oração e você vai trazer. Estou muito feliz! Como queria estar aí e te dar um abraço”, disse Ângela Barros, durante a ligação.

Liniker, de 29 anos, é um dos grandes destaques brasileiros da 26ª edição do Grammy Latino, com sete nomeações, incluindo três nas categorias principais: Álbum do Ano, por Caju; Gravação do Ano, por Ao Teu Lado; e Canção do Ano, por Veludo Marrom.

Além dessas, ela também concorre nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (por Caju), Melhor Canção em Língua Portuguesa (por Veludo Marrom) e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa (duas vezes).

A cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de novembro de 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na legenda da publicação com o vídeo da ligação com a mãe, Liniker fez um longo texto de agradecimento e reflexão sobre a carreira, a felicidade e o processo de criação do álbum Caju, produzido de forma independente. “Minha mãe tem me dito nas nossas últimas conversas, que eu preciso ter pressa de ser feliz. Isso vindo dela tem tantos significados na minha vida, que não há outra maneira que não seja pôr em prática tal conselho”, escreveu.

A cantora também destacou o caráter autoral e coletivo do disco: “Sou feliz e grata por fazer um disco como esse, com assinatura 100% brasileira, com produção independente, com um time de profissionais excepcionais e com amor e zelo pelo que tem me dado carreira até hoje, que é a poesia.”

“Obrigada aos meus fãs por estarem comigo nessa torcida há tantos anos, e dizer que eu já me sinto vitoriosa só por essas indicações. Nós avançamos muitas casas, e eu reconheço isso. Obrigada mãe por me lembrar que eu sou digna de viver a felicidade, e potente para alçar os voos mais bonitos da minha vida”, finalizou.