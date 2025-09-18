Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Grammy Latino morreu para mim', reclama Lucas, da banda Fresno, após lista de indicações

Estadão Conteúdo

O vocalista da Fresno, Lucas Silveira comentou nessa quarta-feira, 17, a lista de indicados ao Grammy Latino 2025. A divulgação não incluiu a banda gaúcha, que esperava espaço entre os concorrentes da 26ª edição do prêmio. Entre os brasileiros indicados estão Liniker, Ana Castela e Marina Sena.

No X (antigo Twitter), Silveira ironizou: "Mais um ano achando que vamos ser indicados para o Grammy", escreveu. Em seguida, mencionou o cantor Silva, que recentemente criticou colegas de profissão durante um show: "Vou meter um Silva, hein?"

Ainda na rede social, o músico avaliou que a forma atual de organização das categorias enfraquece estilos como rock e alternativo. Para ele, a junção dessas modalidades reduz a representatividade de ambos.

"O Grammy Latino morreu pra mim quando juntaram música alternativa com rock. Isso é ruim para o rock e para o alternativo. Apequena ambos. A categoria é basicamente um apanhado de qualquer coisa que não é MPB e pop. Zero necessidade essa mudança", afirmou.

Entre os indicados de 2025 a categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, estão:

- O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem - Colinho - Maria Beraldo - Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone - Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga - Big Buraco - Jadsa

Um internauta comentou que a Fresno deveria buscar mais visibilidade. O cantor respondeu dizendo já ter se resolvido sobre o tema.

"Se tem uma coisa pela qual eu não brigo, é por visibilidade. Tem um certo ponto que se você ultrapassa, você só tem mais 'incomodação' e nada de bom. Mas eu entendo, embora já tenha me resolvido com essa questão", escreveu.

Cerimônia em novembro

O Grammy Latino 2025 terá votação final a partir de 1º de outubro. A cerimônia acontece em 13 de novembro, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Ana Castela, Zeca Pagodinho, Alcione, Lauana Prado, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/GRAMMY LATINO 2025/INDICADOS

Fresno

Lucas Silveira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Amazônia Live une Mariah Carey e cultura paraense em palco flutuante no Rio Guamá; veja como foi

Com Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara, festival abre celebração cultural e marca a contagem regressiva para a COP30, em novembro, em Belém.

17.09.25 22h20

CULTURA

Sairé 2025: vai começar a maior festa cultural do oeste do Pará

A partir desta quinta (18) até o dia 22, atrações religiosas e profanas tomam conta de Alter do Chão

18.09.25 8h00

SUCESSO

Joelma supera Mariah Carey e é destaque nas redes sociais durante o Amazônia Live, aponta pesquisa

O resultado mostra que a música da região não apenas encanta multidões, mas também ecoa com força no ambiente digital.

17.09.25 22h54

DE ARREPIAR

Carta psicografada de Leila Lopes traz relato assustador sobre o Umbral

Vale lembrar que, pela perspectiva científica, não há comprovação de que psicografias sejam de fato comunicações com mortos.

17.09.25 19h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda