Globo de Ouro realiza evento no Brasil em 2026

O Rio de Janeiro recebe o Golden Globe Tribute em março

Lívia Ximenes
fonte

Rio de Janeiro recebe o Golden Globe Tribute em março de 2026 (Reprodução / X (@Prefeitura_Rio))

O Globo de Ouro anunciou, nessa quarta-feira (17), a realização de um evento de gala no Brasil. A cidade escolhida foi o Rio de Janeiro (RJ). No dia 18 de março de 2026, o Copacabana Palace recebe o Golden Globe Tribute.

A programação homenageia talentos brasileiros do cinema e televisão e deve reunir cerca de 350 convidados, sendo 100 artistas internacionais. O Tribute Gala ocorre à parte da premiação principal do Globo de Ouro, marcada para o dia 11 de janeiro. O anúncio do evento ocorreu na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio (MAM).

A parceria inclui a realização do Tribute Gala pelos próximos três anos. O perfil da Prefeitura do Rio de Janeiro no X celebrou a realização do evento em terras brasileiras. “O Rio sempre foi cenário de filmes inesquecíveis. Agora, passa a dividir o protagonismo com a história do cinema mundial”, diz a publicação.

O vice-prefeito da capital fluminense, Eduardo Cavaliere, participou do lançamento e ressaltou a importância da ação. “É um esforço de pessoas que acreditam nessa indústria. Ser anunciado como cidade anfitriã do baile de gala do Globo de Ouro em 2026 é um reconhecimento de uma cidade que voltou a investir, planejar e acreditar na sua vocação criativa”, falou.

Globo de Ouro

Globo de Ouro 2025

Golde Globe Tribute

Globo de Ouro no Rio de Janeiro
