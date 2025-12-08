Kleber Mendonça Filho celebra indicações de 'O Agente Secreto' ao Globo de Ouro
Filme de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, alcança recorde brasileiro na premiação
O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conquistou três indicações ao Globo de Ouro nesta segunda-feira, 8. A produção concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura, marcando um feito histórico para o cinema nacional.
A notícia foi recebida com surpresa e grande gratidão pelo diretor Kleber Mendonça Filho. Ele utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para expressar seu reconhecimento às mensagens de carinho e à "equipe inacreditável" do longa. Mendonça Filho revelou que não tinha conhecimento prévio de que as três indicações representavam um recorde brasileiro, agradecendo a quem o informou sobre o feito. "Meu celular está parecendo uma árvore de Natal", brincou o diretor, em referência ao grande volume de congratulações que recebeu.
Recorde histórico brasileiro
Com as três indicações, "O Agente Secreto" tornou-se o filme brasileiro falado em português com o maior número de nomeações na história do Globo de Ouro.
Anteriormente, "O Beijo da Mulher Aranha", uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos dirigida por Hector Babenco em 1985, havia recebido quatro indicações no Globo de Ouro de 1986.
No entanto, "O Beijo da Mulher Aranha" foi totalmente falado em inglês, o que leva alguns a não o considerarem puramente um filme brasileiro em termos de idioma.
Categorias e principais concorrentes
Confira as categorias em que "O Agente Secreto" está indicado e seus principais concorrentes:
Melhor Filme de Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Ator em Filme de Drama
- Joel Edgerton (Sonhos de Trem)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (Coração de Lutador)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- Sem Outra Chance
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Voz de Hind Rajab
Sobre "O Agente Secreto"
O filme de Kleber Mendonça Filho, que segue em cartaz e tem recebido críticas positivas no Brasil e no exterior, narra a história de Marcelo (interpretado por Wagner Moura).
No enredo, Marcelo chega ao Recife buscando escapar de seu passado e restabelecer a conexão com seu filho. No entanto, ele se vê imerso em um ambiente de insegurança e desconfiança.
A trama, com duração de 2h40, transporta o espectador para o Brasil de 1977, período da ditadura militar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA