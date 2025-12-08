Kleber Mendonça Filho celebra indicações de 'O Agente Secreto' ao Globo de Ouro

O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conquistou três indicações ao Globo de Ouro nesta segunda-feira, 8. A produção concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura, marcando um feito histórico para o cinema nacional.

A notícia foi recebida com surpresa e grande gratidão pelo diretor Kleber Mendonça Filho. Ele utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para expressar seu reconhecimento às mensagens de carinho e à "equipe inacreditável" do longa. Mendonça Filho revelou que não tinha conhecimento prévio de que as três indicações representavam um recorde brasileiro, agradecendo a quem o informou sobre o feito. "Meu celular está parecendo uma árvore de Natal", brincou o diretor, em referência ao grande volume de congratulações que recebeu.

Recorde histórico brasileiro

Com as três indicações, "O Agente Secreto" tornou-se o filme brasileiro falado em português com o maior número de nomeações na história do Globo de Ouro.

Anteriormente, "O Beijo da Mulher Aranha", uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos dirigida por Hector Babenco em 1985, havia recebido quatro indicações no Globo de Ouro de 1986.

No entanto, "O Beijo da Mulher Aranha" foi totalmente falado em inglês, o que leva alguns a não o considerarem puramente um filme brasileiro em termos de idioma.

Categorias e principais concorrentes

Confira as categorias em que "O Agente Secreto" está indicado e seus principais concorrentes:

Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente

Sem Outra Chance

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirat

A Voz de Hind Rajab

Sobre "O Agente Secreto"

O filme de Kleber Mendonça Filho, que segue em cartaz e tem recebido críticas positivas no Brasil e no exterior, narra a história de Marcelo (interpretado por Wagner Moura).

No enredo, Marcelo chega ao Recife buscando escapar de seu passado e restabelecer a conexão com seu filho. No entanto, ele se vê imerso em um ambiente de insegurança e desconfiança.

A trama, com duração de 2h40, transporta o espectador para o Brasil de 1977, período da ditadura militar.