'Profunda dor', afirmam Chitãozinho e Xororó após morte de irmão em acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt

Estadão Conteúdo

Os cantores Chitãozinho e Xororó comentaram, por meio de nota, sobre a morte do irmão, Amauri Prudêncio de Lima. Conhecido como Mauri, ele morreu neste domingo, 7, aos 55 anos, em um acidente rodoviário no interior de São Paulo. "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo".

"A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor."

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do km 373, na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. Uma segunda pessoa morreu no acidente, mas ainda não foi identificada.

"O sinistro tratou-se de uma colisão traseira entre uma van e um caminhão, envolvendo também um automóvel, totalizando três veículos na ocorrência. A van transportava nove passageiros e o condutor", informou a nota da polícia. A causa provável do acidente segue sendo apurada.

Mauri formava dupla com o irmão Maurício há 35 anos. Antes, eles atuavam como apoio vocal de Chitãozinho e Xororó. Ele era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT. Um dos seus últimos posts no Instagram foi uma homenagem à mulher.

Cultura
