Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

O influenciador Anésio Fiori, de 88 anos, foi internado após sofrer uma queda em sua residência. O criador de conteúdo, que possui 13 milhões de seguidores nas redes sociais Instagram e TikTok, é auxiliado na gestão de seus perfis pelo neto, Caio Fiori, de 33 anos. Imagens publicadas na quinta-feira, 5 de março, registraram o momento em que o idoso tropeçou na quina de uma cama, desequilibrou-se e caiu. Em vídeos posteriores registrados durante o deslocamento para a unidade hospitalar, foram relatadas queixas de dores durante a movimentação.

Após a realização de exames clínicos, foi diagnosticada uma fratura no fêmur. Devido à idade e à presença de comorbidades, a equipe médica indicou a necessidade de internação e intervenção cirúrgica. Na manhã desta sexta-feira, 6 de março, atualizações sobre o quadro de saúde informaram que o procedimento para reparação óssea ocorreu.

VEJA MAIS

“Antes da cirurgia, um momento de silêncio, fé e oração. Entregamos o vovô Anésio nas mãos de Deus, confiando que Ele conduzirá cada detalhe desse momento. Que a luz divina guie as mãos dos médicos e que a sorte, a sabedoria e a proteção estejam presentes em cada decisão. Estamos em oração por mais essa vitória”, escreveu.

Caio Fiori utilizou as plataformas digitais para relatar o ocorrido e tratar da prevenção de acidentes com idosos. Segundo as postagens, o socorro foi imediato por haver acompanhantes no local no momento do acidente. O neto ressaltou que fatores como pisos escorregadios e falta de vigilância constante podem resultar em lesões graves para pessoas nessa faixa etária, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo para evitar quedas.