TikToker é presa após postar vídeo exibindo itens furtados por ela

Uma influenciadora do TikTok, de 22 anos, foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (23) sob acusação de ter furtado em torno de U$ 500 (R$ 2,9 mil, na cotação atual) em mercadorias da Target, uma rede varejista norte-americana.

De acordo com a polícia local, Marlena Velez teria exibido os itens roubados em vídeos publicados na rede social onde ela acumula mais de 300 mil seguidores.

Ainda segundo informações do Departamento de Polícia de Cape Coral, a investigação foi iniciada após um relatório sobre um furto ocorrido em uma loja da Target ter sido enviado pela rede em 30 de outubro. A influenciadora teria utilizado códigos de barras falsos em um caixa de autoatendimento para pagar mais barato pelos produtos e a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Ela teria roubado ao todo 16 itens, que incluíam utensílios domésticos e roupas, dando um prejuízo de quase 3 mil reais à rede.

A polícia conseguiu identificar a influenciadora, após receber uma denúncia anônima que levou os investigadores ao perfil de Marlena Velez no Instagram e no Tiktok, onde encontraram um vídeo onde ela aparecia com a mesma roupa e óculos que a suspeita flagrada pelas câmeras.

"Ela publicou vídeos se arrumando com as mesmas peças, o que corroborou a identificação feita pelas imagens que divulgamos", declarou o porta-voz da polícia de Cape Coral, em comunicado.

A mulher foi detida na última quinta-feira (21) e liberada após pagar uma fiança de US$ 150 (em torno de R$ 870).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)