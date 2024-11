Virginia e Zé Felipe exibem decoração de Natal em mansão; veja vídeo

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, Virginia e Zé Felipe exibiram, nas redes sociais, a decoração natalina luxuosa da mansão da família. O imóvel, que fica em Goiânia (GO), ficou repleto de luzes e recebeu itens luminosos gigantes no jardim, com direito até mesmo à neve artificial.

Para apresentar a decoração luxuosa, a blogueira e o cantor surgiram acompanhados de toda a família em um vídeo. Além da mãe de Virginia, Margarete, e os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o cantor Leonardo e a esposa Poliana também marcaram presença no registro.

"Então, é Natal! Nossa família já está preparada para comemorar essa data tão especial que é o nascimento de Jesus! Esse ano o Natal vai ser na nossa casa e estamos muito felizes e empolgados com isso, que Deus abençoe", escreveu a influenciadora.

Vários fãs do casal elogiaram a decoração. Alguns até compararam os detalhes natalinos aos que os shoppings costumam apresentar. "Encantada! A Disney chorando nesse momento. Ficou lindo o shopping da Virgínia", escreveu um.