Virginia Fonseca afirma ter emagrecido 20 kg após a terceira gestação; confira a dieta

A influenciadora Virginia Fonseca afirmou já ter conseguido eliminar 20 kg do sobrepeso adquirido durante a gestação de seu terceiro filho, José Leonardo. Durante a gravidez, a esposa de Zé Felipe engordou 27 kg e decidiu mudar a alimentação após o nascimento do bebê.

Segundo a mãe de Maria Alice, 3, e Maria Flor, 1, as mudanças na alimentação já começaram pouco tempo antes do nascimento de José Leonardo. "Eu fechei a boca. Quando fui para a maternidade já cortei doce, então não estou comendo nada de doce. Quando fico com vontade, como uma banana com whey para dar aquela disfarçada e me alimento bem melhor", declarou em entrevista ao Leo Dias.

A blogueira aproveitou para dar detalhes da sua dieta que tem dado certo. "De manhã como ovo, ao meio-dia como arroz integral e à noite evito carboidrato. Quando estou em casa tento comer [até] às 18h ou 19h e aí só no outro dia. Faço o aeróbico em jejum e depois, por volta das 9h, [me alimento]".