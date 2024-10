Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, ganha bandeira no Tomorrowland

Maria Flor, segunda filha de Virginia e Zé Felipe, divertiu os internautas ao ter o rosto estampado em uma bandeira do Brasil no Tomorrowland. O objeto foi levado por um rapaz que frequentava o evento, que aconteceu no último fim de semana, no Parque Maeda, em Itu (SP).

O registro foi feito por uma jovem que estava no local. Ao ver o homem levantando a bandeira, ela filmou o momento, que viralizou nas redes sociais, chegando até Virginia. A influenciadora chegou a republicar o vídeo nos stories do Instagram e disparou: "Gente (risos). Isso na Tomorrowland".