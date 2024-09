Virginia celebra 50 milhões de seguidores no Instagram: 'Amo compartilhar minha vida com vocês'

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram. Em uma série de fotos ao lado do esposo Zé Felipe e dos filhos, a empresária celebrou a conquista em casa e presenteou 50 fãs de Goiânia com buquês de flores. Virginia garantiu ainda que, ao final deste ano, fará uma festa em comemoração a esta nova etapa.

"50 buquês para comemorar nossos 50 milhões. Fomos atrás de 50 fãs aqui de Goiânia e vamos entregar esses buquês para eles com uma cartinha minha. No final do ano tem a festa, anotem aí! Já posso adiantar que nunca fiz uma festa desse nível", revelou a mãe de Maria Flor.

De acordo com a esposa de Zé Felipe, a escolha de fazer o ensaio em casa se deu ao perceber que este é o local que os fãs gostam de vê-la diariamente por meio do Instagram. "Sei que é como vocês gostam de mim e eu amo isso! Eu amo compartilhar minha vida e minha família com vocês."

Virginia também revelou que pede a proteção dos seus seguidores em suas orações e se declarou aos fãs. "Agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites para que Ele abençoe a vida de cada um que me segue. Sem vocês eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vocês me permitirem", escreveu.