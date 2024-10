Virginia Fonseca esbanja bolsa avaliada em mais de R$ 500 mil: 'Me mimei'

Virginia Fonseca deixou os seguidores chocados com o novo item de luxo adquirido para sua coleção de bolsas. A influenciadora digital mostrou aos fãs a sua nova aquisição, o modelo raro Hermès Kelly Picnic, uma bolsa de grife avaliada em mais de R$ 500 mil.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe apareceu com o acessório feito com vime trançado e couro de bezerro. A bolsa é um modelo super exclusivo e um dos mais caros da grife. "Galera, me mimei. Vou mostrar para vocês esse mimo, que eu estava ansiosa para chegar. Chiquérrimo! Olha esse mimo", disse ela.

Esta não é a primeira vez que Virginia adquire bolsas de grife. Em julho, ela exibiu um modelo da mesma marca, a “Mini Kelly”, comercializada em sites de revenda por até R$ 169 mil.

A nova aquisição da influenciadora dividiu opiniões na web pelo valor. "Eu me mimei comprando azeite no lugar de óleo composto", brincou uma internauta. "Não entendi uma palavra, está em linguagem de rico", disse outro.