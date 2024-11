Influenciadora Noelle Araújo anuncia criação de instituto social: 'Deus preparou para mim'

A influenciadora paraense Noelle Araújo surpreendeu os seguidores ao anunciar a criação de um instituto social que leva seu nome, pensado para oferecer diversos serviços gratuitos à população de Belém. A novidade foi revelada nos stories do Instagram de Noelle, na noite desta terça-feira (19).

De acordo com a blogueira, a obra será finalizada no próximo ano. "Hoje fizemos algumas reformas no local para pontuar as devidas reformas para atender as necessidades do instituto", disse.

Noelle contou que o espaço oferecerá consultas com profissionais de diversas especialidades, como psicologia, terapia ocupacional, oftalmologia, dermatologia e assessoria jurídica. "Sem fins lucrativos. A obra que Deus preparou para mim vai ser cumprida. Ninguém explica Deus!", comemorou a influenciadora.