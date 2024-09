Perfil de Noelle divulga carta escrita pela influencer dentro da prisão: 'Precisava estar aqui'

O perfil oficial de Noelle Araújo, no Instagram, compartilhou uma carta escrita pela própria influenciadora de dentro da prisão. Noelle teria enviado a mensagem para sua mãe, Suzana Araújo. A empresária, que está presa há 27 dias, deve ter prisão revogada e deverá sair do sistema penitenciário ainda nesta terça-feira (3), segundo a defesa.

Na carta, escrita na última sexta-feira (30/08), Noelle revela à mãe que, apesar das dificuldades enfrentadas na prisão, ela acredita que essa experiência era necessária para se reaproximar de Deus. Confira o trecho divulgado:

"Mãe, eu precisava estar aqui. A senhora mais do que ninguém sabia o quanto eu estava afastada de Deus e estou vivendo uma guerra espiritual aqui dentro. Já tive 3 revelações da igreja em 20 dias, tenho sonhos estranhos, passo por humilhações nas mãos dos penais, já levei gás de pimenta, já fiquei muito tempo em procedimento. Isso faz parte do processo da minha aliança com JESUS! E toda humilhação que estou passando desde o início de dezembro, eu serei exaltada lá na frente. Vou passar o tempo que for, eu vou sair no tempo perfeito de DEUS!!! Cuida das crianças, eu amo todos vocês!", completou.

Suzana Araújo, mãe da influenciadora, compartilhou a carta nos stories do perfil de Noelle e comentou sobre a orientação da filha para que ela ouvisse uma canção religiosa diariamente. "Era necessário esse período para o grande reencontro com JESUS", escreveu Suzana.

Noelle Araújo é investigada na Operação Truque de Mestre e havia sido presa no dia 8 de agosto deste ano em Belém, após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Apesar de responder em liberdade inicialmente, ela foi detida após realizar uma viagem de 21 dias pela Europa, desrespeitando a ordem judicial de não se ausentar da Comarca de Belém por mais de oito dias. Registros da viagem foram compartilhados nas redes sociais de Noelle, mas posteriormente deletados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)