Jogo do Tigre: veja quem são os influencers do Pará envolvidos no esquema criminoso

Durante a manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Civil do Pará cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nas cidades de Belém, Bragança e Castanhal. Até o momento, sete pessoas envolvidas com o jogo de azar no Estado já foram presas, entre elas estão: Ingrid Silva, Noelle Araújo, Suzana Araújo, Gleison Anderson - conhecido como 'Mago das Unhas' - , Jamilly Ipiranga e Bruna Tenório.

Até o momento, o influencer Lucas Lobo é considerado foragido. Ele está em viagem à Fortaleza, no Ceará.

Os influencers que estão entre os presos faziam divulgações do Jogo do Tigre, que ficou famoso em todo o país ao prometer ganhos 'estratosféricos' de dinheiro ao jogar no cassino online.

As investigações que deram início a operação ocorrem há cerca de quatro meses. Até o momento, cinco carros de luxo, motos, máquinas de cartões, documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela PC. Segundo as autoridades, a operação deve continuar ao longo de todo o dia.