Jogo do Tigre: influencers e casa de prostituição são alvos de operação no Pará

Na manhã desta segunda-feira (18), vários influencers de Belém, Bragança e Castanhal estão sendo autuados por divulgarem o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’. A operação da Polícia Civil do Pará, chamada ‘Truque de Mestre’, cumpre cerca de 12 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em condomínios de luxo e em uma casa de prostituição. Considerado ilegal no país, o game é um cassino online famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários.

VEJA MAIS

As investigações que deram início a operação ocorrem há cerca de quatro meses. Em Belém, cinco mulheres já foram presas durante as primeiras horas desta segunda-feira, suspeitas de integrarem a organização criminosa que promove o jogo de azar. Até o momento, cinco carros de luxo, motos, máquinas de cartões, documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela PC. Segundo as autoridades, a operação deve continuar ao longo de todo o dia.