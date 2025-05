Dois homens são mortos a tiros em Capanema

Dois homens identificados como Eduardo Sousa, de 23 anos, e Deyvison Gonçalves, de 26 anos, foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (1º), em Capanema, nordeste do Pará. O duplo homicídio foi registrado no bairro São João Batista, próximo ao Campo do Tropical.

As informações iniciais, são que moradores acionaram a Polícia Militar por volta de 20h05 para informar sobre o crime e acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas. Um dos homens estava caído sem vida no meio da rua e o outro estava jogado próximo uma mesa de bilhar dentro de um bar. Não há mais detalhes sobre quem teria alvejado as vítimas ou se Eduardo e Deyvison estavam juntos no momento do ataque a tiros.

Uma ambulância esteve no local, mas os socorristas somente constataram o óbito ao chegarem na cena do crime. Moradores informaram que ouviram os tiros e encontraram as vítimas caídas no local. A Polícia Civil esteve na via para iniciar a coleta de informações que ajudem a elucidar o crime. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.