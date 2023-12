‘Perdi meu salário todo em 15 minutos’, revela vítima do 'Jogo do Tigre’

No último domingo (03), o programa Fantástico expôs uma rede de influenciadores envolvidos no “Jogo do Tigre'” que foram detidos no estado do Paraná. A matéria mostrou o esquema criminoso de apostas, ressaltando que diversas vítimas têm sofrido prejuízos significativos. Uma delas relatou a experiência de ter perdido todo o seu salário em apenas 15 minutos ao participar do jogo.

“Eu comecei a jogar através de uma blogueira que eu seguia lá na minha cidade. Em 2 meses, a mulher comprou um carro zero. Ai a gente fica deslumbrado”, diz a vítima, que preferiu não ser identificada. “Em 15 minutos, eu perdi meu salário todo. No segundo mês, perdi de novo o meu salário. O terceiro mês, eu perdi de novo. Juntando os 3 salários e todo o dinheiro que eu perdi, uns 17 mil por aí. Eu prefiro nem contar, dá uma coisa ruim”, relatou.

“Às vezes dá uma vontadezinha de jogar, mas como eu não fico com dinheiro mais, fica com minha mãe ou minha irmã, eu não jogo mais não”, contou a vítima.

Polícia investiga influenciadores

Influenciadores do Paraná e do Maranhão estão sob investigação em relação a atividades relacionadas a esse tipo de jogo. A primeira a ser alvo foi Skarlete Melo, seguida por outros 15 influenciadores que já foram interrogados.

“”Mais de R$ 1 milhão em dinheiro foi apreendido, tivemos a apreensão de pelo menos três veículos importados”, destacou o delegado da Polícia Civil do Maranhão, Augusto Barros. “O que nós sabemos é que há alguns influencers saindo do estado, mas influenciando a sua base que é aqui. E ao influenciar aqui acabam produzindo os mesmos efeitos nocivos”, completa o delegado do Maranhão.

Além de envolvimento com jogos de azar, os influenciadores desses dois estados também estão sendo investigados por suspeita de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A polícia acredita que não haja representação do jogo do tigrinho no Brasil.