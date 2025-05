‘Risca Faca’ morre em troca de tiros com a PM em Porto de Moz

Um homem identificado apenas pelo apelido de "Risca Faca" morreu em uma intervenção policial na madrugada desta quinta-feira (1º), em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu em uma diligência na casa do suspeito, no bairro Jardim Paraíso, após uma denúncia. A troca de tiros envolveu agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Segundo as informações policiais, a ação foi realizada por volta de 00h30. Os agentes teriam recebido uma denúncia sobre um suspeito que estaria planejando executar um policial. Com base nas informações, os militares se dirigiram até a residência de ‘Risca Faca’. Segundo o relato da PM, o homem teria se recusado a abrir a porta da residência e, ao ser novamente chamado, saiu do imóvel atirando contra os policiais. Na ocasião, os agentes reagiram e balearam o suspeito durante a troca de tiros.

Ainda conforme a polícia, Risca Faca foi socorrido e levado ao hospital local. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Com o suspeito, os policiais teriam encontrado um revólver calibre .38 municiado, que foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local para realizar o levantamento de informações sobre o caso. De acordo com a polícia, “Risca Faca” já possuía diversas passagens pela Justiça, incluindo tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.