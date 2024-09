Assim como Deolane, influencer paraense já foi presa ao lado da mãe em operação; relembre o caso

A prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, nesta quarta-feira (4), sob suspeita de envolvimento em um esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro, trouxe à tona casos similares envolvendo outros influenciadores. No final do ano passado, a paraense Noelle Araújo e sua mãe, Suzana Karla Melo de Araújo, também foram presas por envolvimento em um esquema criminoso de divulgação de jogos de azar no Pará.

Em dezembro de 2023, a Operação Truque de Mestre, que investigava esquemas de jogos de azar em Belém, prendeu diversas pessoas, incluindo Noelle e Suzana. Na época, a empresária foi acusada de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o consumidor.

A investigação apontou que o grupo investigado teria movimentado pelo menos R$ 25 milhões no Estado, e a boate Palazzo, de propriedade de Noelle, estaria envolvida no esquema de lavagem de dinheiro.

A influenciadora foi solta alguns dias após a prisão, mas voltou a ser detida em agosto deste ano por descumprir medidas cautelares judiciais. De acordo com relatos nas redes sociais, Noelle deveria permanecer na Comarca de Belém e não se ausentar por mais de oito dias. No entanto, registros indicam que ela passou 21 dias na Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.

Apesar de todas as acusações, Noelle foi solta novamente nesta terça-feira (3), mas o caso continua a gerar repercussões.

A Operação Integration, que levou à prisão de Deolane e Solange, mobilizou forças policiais em diversas cidades do país, incluindo Recife, onde mãe e filha foram detidas. Assim como no caso de Noelle, as investigações apontam para um esquema de lavagem de dinheiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)