Jogo do Tigrinho: 3 influenciadoras são presas durante operação policial em Tucuruí, no Pará

Três influenciadoras que ainda não tiveram nomes divulgados, foram presas, na manhã desta terça-feira (18), no município de Tucuruí, sudeste do Pará, durante a operação "Hemera", deflagrada pela Polícia Civil do estado. Foram cumpridos esses três mandados de prisão temporária e outros cinco de busca e apreensão contra suspeitos de divulgar ilegalmente jogos de azar na internet.

A ação foi executada por meio das equipes da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, com o apoio da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI), e das Delegacia de Homicídios e Delegacia de Breu Branco e Goianésia do Pará.

O delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), destacou a importância da operação. “ Nesta manhã, deflagramos a operação Hemera e tivemos êxito com essas prisões e apreensões a fim de avançar e combater estas práticas de jogos de azar. O trabalho investigativo é fundamental para identificar a dinâmica dos crimes e, com isso ter um resultado efetivo ”, disse o delegado.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos aparelhos telefônicos, como celulares, tablets, notebooks e máquinas de cartão, além de sete veículos, sendo eles cinco carros e duas motos, totalizando mais de R$ 1 milhão em bens apreendidos.

As três pessoas capturadas foram conduzidas até a unidade policial, onde cumpriram as medidas cabíveis e permanecem à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem sendo feitas para apurar outros envolvidos no crime.