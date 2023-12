Noelle Araújo diz que não vai divulgar plataformas, mas segue apostando: ‘jogar não é proibido’

A influenciadora digital Noelle Araújo afirmou, neste sábado, que continua jogando em plataformas de apostas on-line. Por meio dos Stories do Instagram, ela revelou ter faturado R$ 10 mil em uma única aposta e diz que segue ganhando dinheiro mesmo sem fazer divulgação.

“Eu tô jogando todos os dias e estou ganhando dinheiro”, garantiu. A influenciadora disse ainda que "jogar não é proibido", mas que só voltará a divulgar plataformas quando o processo for legalizado. E completou, declarando que segue “sendo a melhor jogadora de cassino do estado do Pará”.

Horas depois, Noelle usou seu perfil para comemorar a aprovação da Lei 14.790, que regulamenta apostas esportivas e jogos on-line no Brasil. De acordo com o decreto, aprovado pelo presidente Lula, manteve-se a alíquota de 15% sobre a premiação líquida de qualquer valor e isenção para premiação de até R$ 2.112.

O texto também estabelece que as empresas que desejam entrar no mercado precisam se manifestar com, pelo menos, 30 dias de antecedência, e investir cerca de R$ 30 milhões. Diante da mudança na legislação, Noelle revelou que gostaria de se tornar sócia de uma plataforma on-line.

“Já até acionei algumas pessoas aqui. Para ter uma plataforma legalizada no país tem que seguir todos os requisitos empresariais e pagar o imposto de R$ 30 milhões para o governo federal. Para o que movimenta uma plataforma [...] se juntar 10 pessoas, com R$ 3 milhões cada uma, acabou. Quero ser dona de uma plataforma agora.”

Noelle Araújo foi presa no dia 19 deste mês durante a Operação “Truque de Mestre” da Polícia Civil, que investiga os envolvidos na divulgação do 'Jogo do Tigre' no Pará.