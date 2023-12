‘Jogo do Tigre’: influenciadora Noelle Araújo diz que nunca deu golpe em ninguém

Em uma postagem feita em seu Instagram, a influenciadora digital Noelle Araújo afirmou que nunca aplicou golpe em ninguém. “Quando eu já estiver absolvida de todas as acusações mentirosas que fizeram a meu respeito, venho com papel aqui mostrar pra vocês. Se bem que nem preciso fazer isso”, afirmou. “Quem me conhece de anos sabe da minha verdade, da minha transparência. Nunca dei golpe em ninguém, nunca menti pra ninguém, até mesmo falando de jogo”, completou.

Ela foi presa, dia 19 deste mês, durante a Operação “Truque de Mestre” da Polícia Civil, que investiga os envolvidos na divulgação do 'Jogo do Tigre' no Pará. Em postagem feita na noite de quarta-feira (27), ela começou suas declarações dizendo que faria uma coletiva de imprensa, mas que não fará mais. “...Me conhecendo, e conhecendo a minha boca, éÉ melhor deixar quieto”, disse. Depois, disse que, quando falava de jogo, sempre falava abertamente como funcionava, como o cassino agia. “Eu era uma das poucas que falava quanto perdia. Quem que fala aqui no Instagram que já perdeu R$ 200 mil reais em um dia jogando? Eu ganhava dinheiro jogando, assim como perdia dinheiro jogando”, afirmou.

Noelle comentou que foi divulgada, em uma rede nacional, a informação, dada pela Polícia Civil do Pará, de que ela tinha movimentado R$ 23 milhões. “Quem não sabe o que é movimentação, eu vou ensinar. Movimentação é o que entra, o que sai, o que gasta, o que investe, é o que está ali girando, não é lucro. Mas isso é assunto para quem entende um mínimo de contábeis. Imagina uma empresa movimentar R$ 20 milhões e ter lucro líquido de R$ 20 milhões, que lindo que seria. Mas a empresa tem que pagar energia, funcionários, impostos, etc, e aquela movimentação o lucro vai lá pra baixo”, contou.

“É a mesma coisa a vida de uma apostadora, que deposita rios de dinheiro para pagar”, disse. Noelle disse que depositava de R$ 10 mil pra cima. Se perdesse, mais R$ 10 mil, podendo chegar até R$ 50 mil. “Era depósito atrás de depósito. Aí aumenta a movimentação, mas o lucro tá lá embaixo”, afirmou. “Tem gente jurando que tenho esses milhões na minha conta. Quem me dera”, completou.

Sobre as acusações que ela considerou como “mais pesadas”, como lavagem de dinheiro, e associação criminosa, a influenciadora digital disse que “tudo vai ser provado. Essa investigação ainda está começando. Estou disposta a colaborar com a Polícia Civil”, afirmou.

“Não sou criminosa e nem golpista, nunca menti pra ninguém. Se tem uma pessoa verdadeira neste mundo a pessoa sou eu. Espero, no futuro, vir aqui com esse processo em mãos, absolvida, porque sei da minha verdade. E, se Deus quiser, isso vai acontecer”, disse.

Em outro momento Noelle disse que divulgar link é uma contravenção penal. “O processo que me for cabido vai ficar entre mim e o juiz. O verdadeiro juiz. Não os juízes da internet, não os hipócritas que ficam destilando ódio”, disse. “Se for pra responder alguma coisa, eu vou responder. E ponto final. Esse esclarecimento é para quem me ama e sentem saudades e me defendem. Para quem não gosta de mim sinto informar que toda vez que tentam me derrubar eu volto mais forte. Eu sinto muito, porque eu sou uma estrela do papai do céu”, concluiu.