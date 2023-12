Jogo do Tigre: Veículos, celulares e documentos de influencers são apreendidos pela PC

A operação ‘Truque de Mestre’ deflagrada pela Polícia Civil para autuar influencers que fazem a divulgação do 'Jogo do Tigre' resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de diversos itens que serão utilizados para os próximos passos da investigação. Nesta terça-feira (19), os veículos e demais elementos encontrados nas casas dos investigados ainda permaneciam na Seccional do Comércio, onde devem continuar compondo as provas e terão a procedência apurada.

Segundo as autoridades policiais, cinco carros, duas motos, cartões de crédito, documentos e máquinas de pagamento foram apreendidas. Entre os veículos estão: uma Mercedes, C180, Veículo Jeep Compass, veículo KWID e duas motocicletas biz. Conforme o que foi informado pela PC, três dos veículos de luxo seriam pertencentes a Géssica Meireles Alves, Suzana Karla Melo de Araújo (Mãe da Noelle Araújo) e Gleison Pereira Soares, mais conhecido como Mago das Unhas. Os agentes não informaram quem seriam os proprietários dos demais veículos.

As investigações realizadas há mais de quatro meses apuraram que todos os materiais e bens de luxo dos influencers teriam sido comprados com dinheiro oriundo do esquema de jogos de azar, os cassinos on-line. Os investigados recebiam cerca de mil reais a cada 50 pessoas que entrassem no jogo ilícito acessando o link que os suspeitos divulgavam. Centenas de pessoas relataram às autoridades que tiveram prejuízos financeiros. Enquanto isso, os influenciadores recebiam dinheiro e compravam casas, carros, terrenos, etc, com o objetivo de “lavar” o dinheiro ilícito, transformando-o em lícito.