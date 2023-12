Jogo do Tigre: influenciadora Noelle Araújo se entrega à Polícia nesta terça-feira

A influenciadora Noelle Maria de Araújo Lopes, presa na Operação "Truque de Mestre", que investiga pessoas que divulgam jogos de azar por meio das redes sociais no Pará, se entregou na manhã desta terça-feira (19) à polícia, por volta das 10h30, na Seccional do Comércio, em Belém. Desde a segunda-feira (18), quando a operação foi deflagrada, a influenciadora estava foragida. Já a mãe dela, Suzana Karla Melo de Araújo, foi presa desde segunda. Ela também trabalhava na divulgação dos jogos de azar.

VEJA MAIS:

Em três meses, segundo o delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana, Noelle movimentou R$ 23 milhões. As investigações também apontam que ela está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro através da sua boate Palazzo, “a melhor casa de entretenimento adulto do Estado do Pará”, como está definida no seu site oficial.