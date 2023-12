Quem é Noelle Araújo, ex garota de programa apontada por lucrar R$ 23 milhões com 'Jogo do Tigre'

Noelle Maria de Araújo Lopes é o grande nome falado na Operação ‘Truque de Mestre’. Deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (18), a investigada está envolvida no esquema criminoso de divulgação do ‘Jogo do Tigre’, proibido no Brasil. Inclusive, ela é apontada por movimentar o valor de R$23 milhões, em dois meses, além de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro através da sua boate Palazzo, “a melhor casa de entretenimento adulto do Estado do Pará”, como está definida no seu site oficial.

A influenciadora está foragida, já a sua mãe, Suzana Karla Melo de Araújo, está presa. Ela também trabalhava na divulgação dos jogos de azar.

Além de Suzana, foram presos: Ingrid Silva, Suzana Araújo, Gleison Anderson - conhecido como 'Mago das Unhas', Jamilly Ipiranga, Géssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary (presa na manhã de hoje, no aeroporto de Recife), Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha.

O seu perfil oficial no Instagram já foi excluído, porém o ig @noelle.araujoreserva ainda está ativo. Na biografia da rede, a influenciadora destaca: " Sigam esse Instagram reserva, ele é meu único outro Instagram! ❤️ Mais de 300k faturado com joguinhos on-line. Meu perfil oficial @noellearauujoo". No perfil existe destaques com links de jogos.

Noelle ganhou fama na web ao compartilhar a sua rotina como garota de programa. Ela explodiu nas redes sociais durante a pandemia ao compartilhar seus ganhos e alguns detalhes sobre sua rotina, principalmente em São Paulo. Era comum ver Noelle mostrando os “bolos” de dinheiro que eram resultados dos seus “programas” e particularidades dela com seus clientes.

O seu boom como influenciadora ocorreu quando a boate Bahamas, no bairro de Moema, em São Paulo, foi fechada, em operação que tinha o ex deputado federal Alexandre Frota, no cargo na ocasião, compartilhando toda a ação policial. Na ocasião, a paraense ficou indignada, ela disse que aquele trabalho era a única fonte de renda de muitas meninas. Ela também cobrou de Jair Bolsonaro, presidente no momento, um auxilio emergência para as garotas de programa, que foram esquecidas na pandemia.

Ao voltar para Belém, Noelle continuou atuando na função, até que passou a divulgar só os links do ‘Jogo do Tigre’ e mostrar a sua ascensão financeira. A influenciadora aparentava na web ter uma vida de luxo, incluindo a compra de carro, bolsas grifadas, mansão e viagens.

Além disso, Noelle era organizadora de eventos para participantes dos seus grupos de “jogos”. Uma das festas divulgadas por ela ia contar com o show de Poze do Rodo.

Noelle Araújo é mãe de três filhos.