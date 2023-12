Jogo do Tigrinho: Festa com MC Poze e influencer presa aconteceria nesta semana

A Operação “Truque de Mestre” da Polícia Civil, que investiga 18 influenciadores paraenses por enriquecimento ilícito com plataformas de cassino on-line, tornou foragida a influencer Noelle Araújo, dona de uma casa de prostituição e promotora de festas em Belém. Uma dessas festas, inclusive, aconteceria nesta semana - para comemorar os ganhos com o chamado “jogo do tigrinho”.

Com direito a MC Poze do Rodo - um dos mais conhecidos MCs da atualidade, Noelle publicou um convite nas redes sociais, prometendo acesso à “social” para dez pessoas que contassem histórias de quem “mudou de vida para melhor” com os jogos de azar:

Nos comentários, muitas pessoas chegaram a dar seus testemunhos e se mostrarem interessadas na festa: “Lembro quando rodava de uber pra fazer uns 50tinha pra jogar , fazer minha meta do dia de 300 , hoje nem saio de casa pra rodar , e só depósito 500 a 1000”, disse um internauta. Outra ironizou o fato de nunca ter ganho nas plataformas: “bom noele, quando eu comecei no joguinho, eu tinha poucos ganhos. Agora eu não tenho nada!!! Só dívida mesmo 😔 #Levaosquenaoganham”.

Ao todo, dez atrações fazem parte do flyer, que não divulgou local e nem horário de onde a festa aconteceria - apenas que seria entre os dias 19 e 21 de dezembro. Mas de acordo com uma delas, que preferiu não se identificar, a programação já foi cancelada.

Noelle Araújo possui mais de 140 mil seguidores nas redes sociais. Além de influencer e dona da casa de prostituição, ela chegou a ser candidata a deputada federal nas eleições de 2022, pelo PP. Durante as divulgações do “Tigrinho”, ela chegou a fazer quase 20 stories por dia, com links de plataformas para o game.