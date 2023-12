Jogo do Tigre: influencer de São Francisco do Pará é mais uma presa na operação 'Truque de Mestre'

A Polícia Civil de Castanhal, região nordeste do Estado, prendeu por volta das 7h, desta segunda-feira (18), a digital influencer Jamilly de Pinho Ipiranga, moradora do município de São Francisco do Pará. A prisão temporária foi feita na casa da blogueira que foi conduzida para a delegacia do centro de Castanhal.

Segundo o delegado de Castanhal Felipe Silva, a digital influencer será levada ainda pela manhã para o Centro de Recuperação Feminino – CRF, em Ananindeua.

“Ela está custodiada em Castanhal até ser levada para o CRF. A jovem foi presa em casa por uma equipe de Castanhal que deu apoio a esta operação”, disse.

Jamilly de Pinho Ipiranga, de 21 anos, foi autuada após ser investigada por divulgar o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’ (Divulgação / PC)

A jovem de 21 anos foi autuada e mais outros influenciadores de Belém e Bragança após serem investigados por divulgarem o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’. A operação da Polícia Civil do Pará, chamada ‘Truque de Mestre’, cumpre 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em condomínios de luxo e em uma casa de prostituição. Considerado ilegal no país, o game é um cassino online famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários.