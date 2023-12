Como funciona e o que faz o Jogo do Tigre ser considerado um crime no Brasil

A prática do "Jogo do Tigre", uma forma de cassino on-line, ganhou fama na internet nos últimos meses com a sua divulgação feita por vários influenciadores digitais. Considerado crime no Brasil, o jogo de azar acumula diversos relatos de pessoas que sofreram perdas financeiras e fez parte de uma operação da polícia que prendeu cinco criadores de conteúdo digitais envolvido no esquema ilegal.

VEJA MAIS

O "Fortune Tiger" não possui regulamentação, indo contra a Lei de Contravenções Penais que considera crime os jogos de azar em que o resultado depende da sorte. Na internet, influenciadores recebem quantias altíssimas para divulgar aos seguidores o cassino on-line, seduzindo estas pessoas a investir seu dinheiro no jogo, classificado como propaganda enganosa.

Como funciona?

O objetivo do "Tigrinho" é fazer com que o jogador realize uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela e assim conquistem os valores determinados pela plataforma. A promessa é atingir o multiplicador de 10 vezes o valor da aposta durante uma rodada bônus, que pode ser ativada aleatoriamente.

A quantia que será entregue é supostamente influenciada pelos símbolos que surgem na tela ao longo do jogo e representam o Ano Novo Chinês de 2022. Enquanto laranjas, foguetes e envelopes garantem valores menores, os sacos de moedas, amuletos da sorte e lingotes de ouro são sinônimos de pagamento maior. Veja o valor de cada um:

Laranja: Multiplicador de 3 vezes;

Fogos de artifício: Multiplicador de 5 vezes;

Envelope vermelho: Multiplicador de 8 vezes;

Carteira com moedas de ouro: Multiplicador de 10 vezes;

Estátua do dragão de jade: Multiplicador de 25 vezes;

Yuan Bao (Barra de ouro): Multiplicador de 100 vezes;

Tigre (Wild, Scatter): Multiplicador de 250 vezes.

Quais as regrar para jogar?

Ter pelo menos 18 anos;

Possuir uma conta bancária em seu nome para a retirada dos ganhos;

Efetuar um depósito mínimo de R$ 10,00.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)