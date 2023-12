Jogo do Tigre: 'Só uma influencer movimentou R$ 22 milhões em 3 meses', diz delegado

Na manhã desta segunda-feira (18), 13 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão foram deflagrados pela Polícia Civil do Pará contra influenciadores e pessoas envolvidas no esquema criminoso de divulgação do ‘Jogo do Tigre’. Em coletiva à imprensa na Delegacia do Comércio, o Delegado Daniel Castro, diretor de Polícia Metropolitana, afirma que as quantias movimentadas pelos suspeitos eram milionárias. Somente Noelle Maria de Araújo Lopes, uma das envolvidas, teria feito transações superiores a 20 milhões de reais.

“Pelas movimentações financeiras, a gente observa que foram valores voluptuosos. Só um deles operou mais de 1,6 milhão. Uma outra, R$ 22 milhões, em 3 meses. Ou seja, a dinâmica e fluxo de dinheiro era muito grande e para eles fazerem essa legalização, eles compravam bens e móveis, como a motocicleta, os veículos caros e de luxo, e até residências. Nós sabemos que a legalização desse dinheiro é fácil de construir com aquilo que você não construiu. Construir com o sonho das pessoas e acabam destruindo, assim, outras vidas”, disse o delegado Daniel Castro.

Segundo ele, os influenciadores estariam se aproveitando da persuasão para fazer com que os seguidores participassem do jogo de azar.

“Eles se aproveitavam do poder de persuasão para obter vantagem ilícita. E nesse sentido, a investigação foi feita toda aqui pela seccional do comércio, já se encaminhou e não será encerrada agora. A gente precisa aprofundar as investigações para identificar todo o fluxo da dinâmica deste, que é um golpe moderno, mas na verdade remota aquelas situações anteriores de sempre: obter vantagem ilícita. Nesse caso, atualmente se valendo das condições atuais do poder de influência que eles exercem sobre os seus seguidores”, comenta a autoridade policial.