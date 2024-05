Homem é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de veículo no Tapanã

Ricardo Clayton Nascimento Castro, cuja idade ainda não foi confirmada pelas autoridades, foi encontrado morto dentro do próprio veículo, no final da noite desta quinta-feira (16), na rua L do conjunto Tapajós, bairro do Tapanã, em Belém.Segundo a Polícia Civil, ele havia saído há pouco tempo do sistema prisional.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, familiares de Ricardo acionaram os agentes relatando que a vítima teria saído na companhia de um amigo e, logo depois, foi encontrada morta no interior do automóvel.

A cena do crime foi isolada para a realização da perícia e coleta de evidências. A polícia está trabalhando para identificar o amigo que estava com Ricardo no momento do crime. O depoimento dessa pessoa será fundamental para que as autoridades policiais possam obter informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia do Tapanã. A vítima, identificada como Ricardo Clayton Nascimento, havia saído recentemente do sistema prisional. Perícias foram solicitadas para determinar a causa da morte.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.