Operação prende em São Paulo quatro suspeitos de golpes via redes sociais no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu quatro pessoas suspeitas de aplicar golpes por meio das redes sociais durante a operação "Tabela PIX", na última quarta-feira (15). As prisões ocorreram no Estado de São Paulo e foram realizadas pela Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCDI/DECCC), em colaboração com o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), Delegacias da Divisão de Capturas (DC) e Divisão de Operações Especi​ais (DOE).

No Pará, pelo menos quatro pessoas denunciaram o crime, que consistia na promessa de dinheiro fácil por meio de depósitos via PIX. Após análise das transferências, identificou-se que o grupo movimentou cerca de R$ 100 mil oriundos dos golpes virtuais. Foram descobertas também várias ocorrências de hackeamento de WhatsApp, Instagram, venda de eletrodomésticos e tabela PIX, com crimes registrados nos estados do Pará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro.

"A prisão dos suspeitos reforça o compromisso da Polícia Civil, especialmente da DECCC, em coibir e diminuir a incidência dessas ações delituosas, visando desarticular associações criminosas que atuam nessa prática. A operação realizada nesta quarta-feira teve como objetivo reprimir crimes no ambiente cibernético, e é mais um resultado positivo da integração das Polícias Estaduais do nosso país", destacou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Conforme a delegada Vanessa Lee, titular da DECCC, "o golpe da tabela PIX consiste em uma falsa promessa de dinheiro fácil para atrair pessoas em dificuldades financeiras". Vanessa ressaltou a importância de a população ficar atenta a promessas de recebimentos financeiros via internet. "As pessoas precisam ficar atentas contra esses golpes, elas não podem acreditar em promessas do tipo e não devem passar as senhas das suas redes sociais para terceiros".

Após a captura, os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde cumpriram as medidas cabíveis e permanecem à disposição da Justiça.