Homem com passagem por homicídio sofre ataque a tiros dentro de carro em Ananindeua

Um homem identificado como Alberto Arnaud Batista Silva, de idade desconhecida, foi baleado na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 17h, dentro do carro em que ele estava na rua 11 do conjunto Guajará 2, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O homem estava sozinho e foi socorrido por moradores da área até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), sendo submetido a uma cirurgia. O estado de saúde dele é desconhecido.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Científica do Pará estiveram no local do crime. Pelo menos 18 marcas de tiros foram encontradas no veículo, modelo Sandero, de cor branca.

Desse total de disparos, não há confirmação sobre quantos exatamente atingiram Alberto, que possui passagem por homicídio, de acordo com a polícia. Testemunhas relataram que, mesmo ferido, o homem conseguiu descer do automóvel e pedir ajuda.

Moradores informaram à polícia que Arnold é desconhecido na área onde foi baleado, portanto, não se sabe o que ele fazia ali. Ainda conforme os moradores do local, o crime foi executado por homens que estavam divididos em um carro e uma motocicleta. Aparentemente, os suspeitos já sabiam que a vítima estava naquele endereço. A Polícia Civil está investigando o caso.