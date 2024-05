Adolescente de 14 anos é baleado durante atentado em Marabá

Um adolescente de 14 anos foi baleado durante um atentado no Bairro Santa Rosa, Velha Marabá, sudeste do Pará, na quarta-feira (15/05). A mãe da vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o crime e informou que o filho estava internado no Hospital Regional após ser alvejado por dois disparos. Investigações estão sendo realizadas sobre o caso.

Segundo o Portal Correios e Carajás, a mulher informou aos policiais que o filho teria saído por volta das 15h de terça-feira (14/05), dizendo que iria cortar o cabelo, mas não retornou para casa. A mulher não se preocupou com o ocorrido e o filho passou a noite desaparecido, até que por volta de 6h da manhã a mãe foi informada da tentativa de homicídio.

A mulher teria informado não saber se o filho é usuário de entorpecentes e que nunca o viu usando drogas. Mas ela informou que ele teria amizade com pessoas de uma área conhecida pelo tráfico de drogas, chamada de “PAC”, na região do Bairro Cabelo Seco. O caso está na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que deve investigar a tentativa de homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.