Corpos de casal morto após queda de avião em Barcarena serão enterrados nesta sexta (17)

Os corpos do empresário Márcio Antônio Neiss, 44 anos, e da esposa dele, Meilene Cristina Cirino Neiss, 42 anos, serão enterrados nesta sexta-feira (17) no Cemitério Municipal de Xanxerê, na cidade de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, onde as vítimas nasceram. A cerimônia deverá ocorrer às 11h, logo após o culto de corpo presente. O velório está sendo realizado no Centro Comunitário do bairro São Jorge, no mesmo município. A informação foi disponibilizada nas redes sociais do filho do casal.

O casal Neiss morreu na última sexta-feira (10) na queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Barcarena, nordeste do Pará. O piloto da aeronave, Sílvio Cezar de Morais, 46 anos, também morreu no acidente. Os três teriam saído da cidade de Paragominas, nordeste paraense, com destino a Belém.

A Polícia Federal investiga o acidente aéreo, e a hipótese inicial levantada é de que a aeronave caiu durante forte chuva.