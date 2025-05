PC investiga caso de mulher suspeita de matar o ex-marido após ser agredida em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará abriu um inquérito para apurar o caso de uma mulher que é suspeita de balear e matar o ex-companheiro, identificado como Salomão Cristian de Araújo Raiol, de 30 anos, em Ananindeua. O caso foi registrado dentro de um apartamento na Cidade Nova V, na manhã de domingo (4). Segundo as informações iniciais, a mulher teria sido agredida pela vítima.

“A Seccional da Cidade Nova irá instaurar um inquérito para apurar o caso. A vítima foi identificada como Salomão Cristian de Araújo Raiol, 30 anos. Equipes trabalham para localizar a suspeita de cometer o crime, que já foi identificada”, comunicou a PC.

De acordo com as informações policiais, o homicídio ocorreu na frente dos filhos e sobrinhos, alguns menores de idade, do ex-casal. Salomão Cristian estaria na situação de prisão domiciliar há algumas semanas e a mulher teria uma medida protetiva contra ele, que o obrigava a manter distância. Os relatos repassados pelas testemunhas são de que teria ocorrido uma discussão entre a suspeita e o homem. Na situação, ao ser agredida, ela teria feito um disparo de arma de fogo contra ele. Depois, a mulher teria pegado os dois filhos e fugido do local.

A Polícia Científica esteve na cena do crime para remover o corpo de Salomão Cristian. As crianças e adolescentes que permaneceram no apartamento, que são familiares do ex-casal, foram encaminhadas para receber os devidos cuidados do Conselho Tutelar. Ainda segundo a polícia, a vítima já teria passagens por tráfico de drogas. Buscas estavam sendo feitas para tentar localizar a suspeita.