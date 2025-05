Homem é preso por desacato após ameaçar contaminar policiais com o vírus do HIV

Um homem de 29 anos foi preso no último domingo (4), em Santarém, no oeste do Pará, após ameaçar policiais militares afirmando ser portador do vírus HIV e que os contaminaria com seu sangue. A abordagem ocorreu após a PM ser acionada para atender uma denúncia de violência doméstica no bairro Santa Clara.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 10h30, quando uma guarnição foi deslocada até a travessa Dom Amando, onde uma mulher relatou ter sido agredida verbalmente pelo companheiro​. Ela também informou que o suspeito havia danificado seus pertences e fugido do local, deixando rastros de sangue.

Durante as buscas, a polícia recebeu informações de que o homem estaria nas proximidades do Mercado Modelo e portava uma arma branca. Mas, ele fugiu novamente, dessa vez em direção à rua Padre João, onde foi finalmente localizado.

Ao ser abordado, o suspeito, que estava sujo de sangue, desobedeceu à ordem de parada e passou a insultar os policiais. Em tom de ameaça, disse ser portador do HIV e que contaminaria qualquer um que se aproximasse. Diante da agressividade, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal (PSM), onde continuou agindo com hostilidade. De acordo com os policiais, ele tentou jogar sangue nos agentes e voltou a ameaçá-los. Também alegou ter um parente coronel da polícia. A guarnição precisou utilizar força moderada para contê-lo.

Após o atendimento médico, ele recebeu voz de prisão por desacato, conforme previsto no Artigo 331 do Código Penal, e foi conduzido à Seccional Urbana de Polícia Civil. Em nota, a PC confirmou a ocorrência e informou que o suspeito, que tem 29 anos, encontra-se à disposição da Justiça.