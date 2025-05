Homem é encontrado morto após sair para pescar em Mosqueiro; família suspeita de ataque pirata

Um homem identificado como José Nilson Lima de Sousa, de 50 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (5), na Praia do Chapéu Virado, localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém. Segundo informações repassadas por familiares às equipes policiais, ele havia saído para pescar acompanhado de um vizinho e não retornou. As circunstâncias da morte e a possível ocorrência de crime seguem sob investigação.

A família da vítima suspeita que os dois tenham sido vítimas de um ataque pirata. Conforme o relato, no mom​ento do suposto ataque, José e o vizinho teriam pulado da embarcação em que estavam. A suspeita é de que José tenha morrido afogado. Ainda não há informações sobre o paradeiro do amigo que o acompanhava.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pela Seccional de Mosqueiro. Informações que ajudem a Polícia Civil a esclarecer o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.