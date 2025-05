Carga de alumínio avaliada em R$ 800 mil é recuperada pela PM em área de mata no Pará

Uma operação da Polícia Militar do Pará (PMPA), realizada entre os dias 2 e 4 de maio, resultou na recuperação de uma carga de alumínio avaliada em R$ 800 mil que havia sido roubada no último dia 30 de abril, em um trecho da estrada entre Paragominas e Ulianópolis. Duas pessoas, ​entre elas uma mulher, foram presas. Um vasto material foi apreendido. A ação foi conduzida pela 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME).

Segundo a PM, o caminhão que transportava o carregamento de bobinas de alumínio de alta tensão havia sido interceptado por uma quadrilha em um veículo modelo Gol branco. O caminhão foi encontrado no mesmo dia do crime, mas a carga permanecia desaparecida.

Com base em informações repassadas pela seguradora da carga, que rastreou a última localização do veículo, uma equipe da PM iniciou diligências na área do Sítio Arizona, na estrada do rio da Anta. No local, os militares localizaram as nove bobinas escondidas em meio à vegetação, com o auxílio de um guindaste que estava sendo utilizado para ocultar o material.

Durante a abordagem, uma mulher identificada como Maria Deusilene da Silva tentou fugir, mas foi detida. Segundo ela, o responsável por guardar a carga seria seu marido, conhecido como “Caiano”, que teria aceitado a oferta de R$ 5 mil para manter o material escondido no sítio pertencente a Josué Marcos do Nascimento. Maria também relatou que outros cinco indivíduos estavam envolvidos na logística do crime, entre eles um homem identificado como Caio, seu genro.

Durante a incursão policial, cinco suspeitos correram em direção à mata. Um deles teria efetuado disparos contra os agentes, o que levou à reação da guarnição.

Além da carga, foram apreendidos uma caminhonete SW4 branca, dois rádios comunicadores, um giroflex, um comunicador de viatura, uma balaclava, uma emulsão explosiva, dois celulares e o guindaste utilizado na ação. Também foi detido o motorista do equipamento, que alegou desconhecer a prática criminosa.

A empresa responsável pelo transporte da carga enviou um novo caminhão para recolher o material, o que foi feito na tarde de sábado (3). A guarnição seguiu para Ulianópolis por volta de 1h30 da madrugada do domingo (4), onde apresentou os dois detidos e todo o material recuperado à delegacia da cidade.