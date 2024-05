Três pessoas morrem após queda de avião no Pará

Três pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (10), após a queda de um avião de pequeno porte, na zona rural de Barcarena, município do nordeste paraense. A aeronave de matrícula PR-GJE foi localizada na comunidade São Felipe, no ramal do Linhão, próximo da estrada do Arapari, uma área de mata e difícil acesso. Os primeiros levantamentos realizados pelas autoridades policiais apontam que as vítimas eram dois homens e uma mulher.

No local onde o avião caiu, foram encontrados documentos em nome de Sílvio Cezar de Morais, piloto de 46 anos, natural de Potirendaba, São Paulo; e Márcio Antônio Neiss, empresário de 44 anos, natural de Xanxerê, Santa Catarina. A mulher foi identificada como Meilene Cristina Cirino Neiss, da mesma cidade catarinense. Não há detalhes acerca do ponto de partida e origem do avião. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB).

“A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informa que auxilia no trabalho com equipes do Corpo de Bombeiros do Pará e da Polícia Civil, e que a responsabilidade pelas investigações é da Força Aérea Brasileira”, informou a Segup, por meio de nota.

Moradores da área relataram que o acidente ocorreu por volta das 17h, momento em que chovia bastante na comunidade São Felipe. Equipes das polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Os corpos foram analisados e removidos pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) ao Instituto de Medicina e de Odontologia Legal Renato Chaves (IMOL) de Abaetetuba.

Por meio de um comunicado, a Polícia Militar confirmou que “foi acionada para ocorrência de queda de uma aeronave de pequeno porte em uma área rural, de difícil acesso, e sem comunicação, na região de Barcarena”. “As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes”, repassou.

Por meio de áudios e imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a aeronave ficou totalmente destruída e, consequentemente, os corpos também. Segundo moradores que foram até o local do acidente, apenas o corpo de Meilene estava em condições mais reconhecíveis.

“Acho que eles foram tentar fazer um pouso de emergência. Não tem parte inteira. Única pessoa que ficou inteira foi a mulher. Ela está da cintura para cima inteira, só que o rosto desfigurado. Os homens irreconhecíveis”, diz o áudio de uma moradora, ao acrescentar em outra gravação que os homens ficaram eviscerados. “Não sobrou nada deles”, diz a mulher.

Cenipa

Procurada pela reportagem, a FAB informou que “investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Belém (PA), foram acionados, nesta sexta-feira (10/05), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GJE, no município de Barcarena (PA)”.

A FAB explicou que na “Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

Pesar

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. “Acabo de receber informações pelas redes sociais e pela imprensa de que uma aeronave de pequeno porte teria caído em nosso município, próximo ao ramal do Linhão, na comunidade do São Felipe, infelizmente, sem sobreviventes. Quero desde já manifestar minha total solidariedade às famílias, por tão abruptas perdas”, disse o chefe do Executivo municipal.